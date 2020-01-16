Дакар: Третья победа Антона Шибалова

В КАМАЗ-мастер рассказали о том, как для команды прошёл десятый этап Дакара…

Особым событием для участников Дакара каждый год становится его марафонская часть, состоящая из двух этапов. Рассчитывать приходится не только на мастерство и надежность техники, но и на удачу – один из важных факторов успешного завершения марафона. На финише сегодняшнего гоночного дня спортсменов не ждали механики – ремонт нужно осуществлять своими силами и силами других участников в закрытом парке.

Перед стартом десятого этапа команды уделили особое внимание подготовке мотоциклов и автомобилей. Важно было посадить гонщиков на полностью исправную технику, способную выдержать более 1350 км двухдневного марафона, из которых 900 с лишним будут боевыми. И снабдить их набором необходимых запчастей на случай поломки. Немного легче в таких условиях командам, выставившим несколько экипажей: в случае серьезных проблем другая машина может стать донором. Не стоит забывать и о том, что дополнительные запчасти на спортивной технике – это лишний вес, который сказывается на скорости автомобиля.

С учетом того, что весь маршрут пролегает через одну из самых крупных пустынь в мире Руб-эль-Хали, дополнительный вес на машине может сказаться на ходовых качествах в опасных песках и высоких дюнах. Малейшая ошибка при выборе скорости или курса рискуют обернуться серьезными последствиями и потерей преимущества, добытого на предыдущих этапах. История Дакара знает немало случаев, когда фавориты лишались высоких позиций и прекращали борьбу за “Золотого бедуина”.

Лидер общего грузового зачета Андрей Каргинов ушел на дистанцию в 534 км вслед за джипами. Следом за ним с отставанием в 30 секунд на старт вышел Сергей Вязович, занимающий третье место в генеральной классификации. Дмитрий Сотников отправился в путь с двухминутным гандикапом от партнера по “КАМАЗ-мастер”, а Антон Шибалов – через три минуты. Хороший старт с точки зрения командной тактики, когда экипажи страхуют и помогают друг другу.

Первые 87 км спецучастка быстрее всех проехал Шибалов. 30 секунд проиграл Эдуард Николаев, и это несмотря на то, что перед его экипажем находилось большое количество внедорожников и грузовиков, что осложняло задачу пробираться вперед. В минуте от лидера – Сотников, в двух минутах – Каргинов. С учетом приличного запаса времени экипажу №511 важно было исключить возможный риск на дороге, и в быстром, но аккуратном темпе, оказаться на финише. Вязович же был вынужден остановиться в дюнах, потеряв более 20 минут.

Выбравшись из дюн, высокий темп прохождения в бескрайних песчаных просторах Руб-эль-Хали смогли поддержать пять экипажей – Шибалова, Сотникова, Николаева, Герта Хузинка, выступающего на гибриде, и Каргинова. На контрольной точке 223 км КАМАЗы №516 и №511 разделили всего две с половиной минуты.

Не прошло и половины маршрута, когда испортилась погода. Уже с вечера окрестности города Харад, где расположился дакаровский бивуак, накрыло песчаной бурей. В среду сильный ветер поднимал мягкий песок, ухудшая видимость на трассе и создавая опасность для спортсменов и зрителей. И после того, как часть спортивного каравана достигла отметки 345 км, дирекция ралли приняла решение о досрочной остановке этапа.

В итоговой ведомости дня результаты гонщиков зафиксировали на отметке 223 км. Таким образом, экипаж Антона Шибалова одержал третью победу на этапах Дакара 2020. В генеральной классификации перемещений по позициям не произошло, а Каргинов и Шибалов увеличили свой отрыв от Вязовича.

Антон Шибалов, пилот экипажа №516: «Интересный день, для нас он сложился хорошо. Единственной сложностью были спуски с дюн. Это очень опасно, и перевернувшийся Фернандо Алонсо смог в этом убедиться. Песок сегодня был мягким. Очень жаль, что из-за погодных условий отменили вторую часть этапа. Теперь остается подготовиться к завтрашнему старту, важно проехать надежно и сохранить результат».

В четверг участников “Дакара-2020” ждет завершающая часть марафонского этапа по маршруту Шубайтах – Харад. Его протяженность составит 744 км, 379 из которых придутся на спецучасток. Обратный путь пройдёт другим курсом, поэтому знакомых мест гонщики не увидят.