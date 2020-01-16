MindMaze – новый партнёр Haas F1

В Haas F1 заключили контракт с компанией MindMaze, специализирующейся на разработках в области нейротехнологий. Логотипы нового партнёра появятся на комбинезонах и шлемах гонщиков.

Гюнтер Штайнер, руководитель Haas F1: «Я очень рад начать новый сезон с новости о появлении в числе наших партнёров компании MindMaze. Мы рады их приветствовать и надеемся на плодотворное сотрудничество, основанное на взаимном интересе к лучшему пониманию вопросов безопасности и повышению эффективности работы с использованием инновационных решений MindMaze».