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Четверг, 16 января, 2020
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Автоспорт

MindMaze – новый партнёр Haas F1

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В Haas F1 заключили контракт с компанией MindMaze, специализирующейся на разработках в области нейротехнологий. Логотипы нового партнёра появятся на комбинезонах и шлемах гонщиков.

Гюнтер Штайнер, руководитель Haas F1: «Я очень рад начать новый сезон с новости о появлении в числе наших партнёров компании MindMaze. Мы рады их приветствовать и надеемся на плодотворное сотрудничество, основанное на взаимном интересе к лучшему пониманию вопросов безопасности и повышению эффективности работы с использованием инновационных решений MindMaze».

Источник:www.f1news.ru
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