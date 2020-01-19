Джейми Чэдвик: Я до сих пор не умею парковаться

Джейми Чэдвик, в прошлом году выигравшая титул в женской W Series, призналась, что несмотря на все успехи в автоспорте, она до сих пор не умеет парковаться за рулём обычного автомобиля.

Она выступает в гонках с 11 лет – разумеется, тогда Джейми ещё занималась картингом. На следующем этапе карьеры она перешла в кузовную серию Ginetta Junior, а в 2015-м дебютировала в чемпионате Великобритании по турингу, выступала наравне с мужчинами в классе GT4 и вместе с напарником Россом Ганном выиграла титул.

Ей тогда было 16 лет, а через год она решила, что пришло время получить водительские права.

«Понятно, что я умела водить машину. Но ездить по обычным дорогам, знать правила движения – это всё-таки отдельная история, – смеясь, вспоминает Джейми. – Я тогда подумала: надо просто пойти и сдать на права, а если провалюсь, то, наверное, никогда себе этого не прощу, но я должна попытаться. И как-то сдала. Но меня никогда не учили парковаться, поэтому я до сих пор не умею».

Выиграв титул в W Series, Чэдвик получила призовые в размере $500 тысяч на продолжение карьеры и сейчас выступает в Азиатской Формуле 3, чтобы потренироваться и заработать баллы, необходимые для суперлицензии FIA. А затем проведёт ещё один сезон в женском чемпионате.

«Деньги, необходимые для занятия автоспортом, становятся самым серьёзным барьером для большинства молодых гонщиков, особенно для девушек, которые хотят чего-то добиться в гонках, – пояснила Джейми. – Но в W Series делается попытка создать для всех равные условия, при которых на первый план выходит талант. Если я расскажу, сколько денег нужно на гонки, вы подумаете, что все мы просто сумасшедшие…

Но теперь я чувствую, что передо мной открываются такие возможности, которых раньше в моей карьере не было, и я хочу в максимальной степени их использовать».

Конечно, Джейми Чэдвик хотела бы попасть в Формулу 1: «Это всегда было моей мечтой, но теперь осуществить её чуть более реально, чем год или два назад. Впрочем, хотя я об этом говорю, на самом деле сложно представить, что это когда-нибудь произойдёт. Это по-прежнему безумная мечта…

Даже сейчас, когда я сотрудничаю с Williams, бывают моменты, когда мне хочется себя ущипнуть. И всё-так Формула 1 – главная цель. Но у меня нет иллюзий, попасть туда очень сложно. Причём я хочу заслужить это право, и действительно чувствую, что если получу возможность и необходимую поддержку, это станет возможным, причем не только для меня, а для других гонщиц тоже. В конце концов, я хочу стать той, кто это докажет».