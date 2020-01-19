Новое на сайте

еще
Воскресенье, 19 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортВалттери Боттас финишировал 9-м в лапландском ралли
Автоспорт

Валттери Боттас финишировал 9-м в лапландском ралли

AdminНет комментариев
Добавлено

Вчерашняя ошибка на 5-м спецучастке Arctic Lapland Rally дорого обошлась Валттери Боттасу – отыграться ему не удалось, и в итоге второй день соревнований он завершил на 9-м месте общего зачёта с почти 10-минутным отставанием от лидера.

Победа, как и можно было ожидать, досталась Калле Рованперя, выигравшему восемь из десяти скоростных участков.

19-летний финн в этом году дебютирует в чемпионате мира по ралли в составе заводской команды Toyota. Вместе с именитыми напарниками Себастьеном Ожье и Эльфином Эвансом он уже 23 января выйдет на старт Rally Monte-Carlo.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

19 + 10 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Формула E: Гонку в Чили выиграл Макс Гюнтер

Стролл близок к приобретению акций Aston Martin

Боттас: Я не готов тратить на хобби целое состояние

В Формула E внедрена технология Drivers Eye

Видео: Победа «КАМАЗ-мастер» на Дакаре

Закрыть