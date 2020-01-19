Валттери Боттас финишировал 9-м в лапландском ралли

Вчерашняя ошибка на 5-м спецучастке Arctic Lapland Rally дорого обошлась Валттери Боттасу – отыграться ему не удалось, и в итоге второй день соревнований он завершил на 9-м месте общего зачёта с почти 10-минутным отставанием от лидера.

Победа, как и можно было ожидать, досталась Калле Рованперя, выигравшему восемь из десяти скоростных участков.

19-летний финн в этом году дебютирует в чемпионате мира по ралли в составе заводской команды Toyota. Вместе с именитыми напарниками Себастьеном Ожье и Эльфином Эвансом он уже 23 января выйдет на старт Rally Monte-Carlo.