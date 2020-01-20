Льюис Хэмилтон: Я не чувствую себя старым

В начале января Льюису Хэмилтону исполнилось 35 лет. Он один из самых возрастных гонщиков в современной Формуле 1 и уступает только Кими Райкконену. Британец рассказал, как поддерживает отличную форму.

Льюис Хэмилтон: «Наверное, мне нужно заплатить Кими Райкконену, чтобы он остался в Формуле 1 – тогда я не стану самым возрастным гонщиком в пелотоне. К счастью, Кими пока никуда не уходит.

Я совсем не чувствую себя старым, скорее наоборот – я молод и сейчас в лучшей форме, чем когда-либо. Не могу сказать, что стало сложнее её поддерживать, хотя я понимаю, что когда-нибудь форма естественно начнёт ухудшаться.

Я вообще конкурентоспособный парень. Мне нравится то, что я делаю. В Формуле 1 постоянно развиваются новые технологии, появляются новые вызовы. Выиграв титул, я сразу же попросил гоночного инженера Питера Боннингтона записать, что можно улучшить. В прошлом году мне не всё удавалось – нужно понять, как добиться большего. Всегда можно что-то улучшить. Если бы всё складывалось идеально, можно было бы выигрывать каждую гонку.

В прошлом году я выступал относительно стабильно, но у меня были успехи и неудачи. Всегда хочется добиваться большего в квалификации, лучше понимать работу резины, полнее использовать технологии. В Формулу 1 приходят новые гонщики, борьба становится всё более жесткой, поэтому надо удвоить усилия.

У каждого из нас свой подход к работе. То, что помогало Михаэлю Шумахеру, ничего не давало мне. Всегда надо искать свой путь. Психология играет ключевую роль, но мне удаётся её контролировать. Физическая подготовка тоже важна. Скорости растут, мы едем всё быстрее – нагрузка за рулём увеличивается, мы испытываем высокие перегрузки.

Мне не помогают тренировки в гоночный уик-энд. Я не хожу в спортзал в дни Гран При – я пробовал это делать, но лучше не становилось. В такие дни нужно беречь силы, найти подходящий баланс.

Хочется чувствовать себя хорошо, оставаться энергичным, стабильно работать. Вегетарианство помогает решить эту проблему.

В 22 года я использовал только свой талант. У меня было много сил, я был в отличной форме, ничего не болело… Но я всегда ищу, что можно улучшить. Можно ли улучшить зрение? Можно ли увеличить скорость реакции? Существуют ли новые способы проверить реакцию? То же самое касается эргономики машины – как можно всё сделать проще? Я постоянно стараюсь поднять планку выше».