В Pirelli довольны сотрудничеством с FIA и FOM

В этом году началось действие очередного контракта Pirelli с Формулой 1, рассчитанного как минимум до конца 2023-го. За время сотрудничества с чемпионатом мира итальянская компания стала одним из ключевых игроков, и шинники делают всё, что в их силах, чтобы спорт развивался, а гонки становились интереснее и зрелищнее.

Несмотря на критику со стороны команд и гонщиков, часто недовольных недостаточно эффективной работой резины, руководитель автогоночного подразделения Pirelli Марио Изола считает, сотрудничество с руководством FIA и FOM идёт нормально.

Марио Изола: «Мне не на что жаловаться. Я очень доволен тем, какое сотрудничество сложилось у нас с Николасом Томбасисом (отвечающим в FIA за техническую сторону всех серий, где используются одноместные машины), я также доволен сотрудничеством с Россом Брауном и Пэтом Симондсом. Пэт больше занимается шинными делами, тогда как Росс отвечает за вопросы более высокого уровня. Он всегда готов оказать любую поддержку, он в курсе всех дел, поскольку контактирует во всеми, от Чейза Кэри до чиновников FIA.

Жан Тодт нам очень хорошо помогает: в прошлом году, когда мы попросили организовать дополнительные тесты, он это поддержал. Это настоящее, хорошее сотрудничество. Полагаю, у Pirelli, FIA и FOM единая цель, и она состоит в том, чтобы чемпионат был успешным.

Подход команд мне понятен, они соперничают друг с другом и стремятся максимально продвигать свои интересы. Их задача состоит именно в этом. Но для меня выстраивание отличных отношений с FIA и FOM – первооснова успешного будущего».

В 2021 году Формула 1 перейдёт на 18-дюймовые шины, первые тесты прототипов такой резины прошли после Гран При Абу-Даби, и эту работу Pirelli вместе с командами продолжит в 2020 году.