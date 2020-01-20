Ван Леувен: Мы хотим создать ощущение праздника

В Зандфорте в преддверии Гран При Нидерландов, запланированного на первый уик-энд мая, полным ходом идёт реконструкция исторической трассы.

До начала первых тренировок на обновлённом автодроме остаётся чуть больше ста дней, и пока все работы продвигаются по графику. Но кому первому доведётся проехать по трассе, когда будет уложен асфальт?

«Наверное, это будет кто-то из строителей на каком-нибудь погрузчике! – весело ответил Ян Ламмерс, бывший гонщик Формулы 1, а ныне спортивный директор Гран При Нидерландов. – В последнее время команды Формулы 1 просто бомбардируют нас вопросами, хотят получить детальную информацию о конфигурации трассы. Но мы мало чем с ними делимся. Им придётся самим всё узнать в ходе первой пятничной тренировки».

Инспекторы FIA приезжают в Зандфорт каждые две недели, проверяют, как идут дела, и пока у них минимум замечаний. Учитывая, сколь велик интерес к возрождённому Гран При во всём мире, Паддок-клуб на автодроме будет самый большой в Европе: он сможет вместить до 4000 гостей.

«Мы хотим добиться, чтобы Гран При Нидерландов стал событием мирового значения, которым мы сможем гордиться, – заявил Имре ван Леувен, коммерческий директор автодрома. – Много билетов уже продано, но договорённости с Формулой 1 также предполагают, что мы организуем нечто более масштабное, чем просто гонка. Мы хотим создать ощущение праздника. Гонки – основная часть программы, но будет и много всего другого».

Ожидается, что в каждый из дней уик-энда в Зандфорт будет прибывать более ста тысяч болельщиков, и организаторы продумывают разнообразную культурную программу. Полный список артистов, приглашённых на Гран При Нидерландов, будет объявлен позже, но уже известны имена популярных голландских музыкантов, которые будут выступать на автодроме, начиная с пятницы: Nick & Simon, Лил Клейне, Сэм Фельдт, Давина Мишель, Гус Меувэс и диджей Kriss Kross Amsterdam.