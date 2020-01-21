Бинотто: Конкуренция ещё не была столь серьёзной

Руководитель команды Ferrari Маттиа Бинотто о личном и техническом факторе в Формуле 1 – и задачах на сезон…

Маттиа Бинотто: «Каждый руководитель команды руководит по-своему, но у меня инженерная подготовка, мне ближе строгий подход. По крайней мере, это помогает мне управлять большой компанией.

С одной стороны, вы знаете, что личные отношения с людьми очень важны и человеческий аспект имеет большое значение. С другой, в Формуле 1 многое зависит от машины, которая должна быть быстрее и лучше, чем у соперников.

На мой взгляд, конкуренция ещё никогда не была столь серьёзной как сегодня. У нас есть всё, что необходимо, но в нашем спорте не существует гарантий успеха. Мы должны работать ещё напряженнее и использовать преимущество великого бренда, чтобы в 2020-м вернуть титул в Маранелло».