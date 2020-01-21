Фотографии Шумахера предлагают за миллион

По информации The Mirror, супруга Михаэля Шумахера Коринна обратилась в полицию по факту появления на рынке современных фотографий немецкого гонщика, который проходит продолжительную реабилитацию после травмы головы, полученной в декабре 2013 года.

После инцидента во французских Альпах, семья Михаэля тщательно оберегала его приватность, не сообщая деталей в прессу, хотя попытки раздобыть информацию в первое время предпринимались весьма активные.

В 2014-м из швейцарской клиники были украдены и выставлены на продажу медицинские документы Михаэля, а сейчас за один миллион фунтов предлагается приобрести фотографии немца на больничной койке в своём доме в Женеве, сделанные неизвестным лицом.