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Автоспорт

Фотографии Шумахера предлагают за миллион

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По информации The Mirror, супруга Михаэля Шумахера Коринна обратилась в полицию по факту появления на рынке современных фотографий немецкого гонщика, который проходит продолжительную реабилитацию после травмы головы, полученной в декабре 2013 года.

После инцидента во французских Альпах, семья Михаэля тщательно оберегала его приватность, не сообщая деталей в прессу, хотя попытки раздобыть информацию в первое время предпринимались весьма активные.

В 2014-м из швейцарской клиники были украдены и выставлены на продажу медицинские документы Михаэля, а сейчас за один миллион фунтов предлагается приобрести фотографии немца на больничной койке в своём доме в Женеве, сделанные неизвестным лицом.

Источник:www.f1news.ru
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