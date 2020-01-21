Роман Грожан об умении совмещать гонки и семью…

Многие команды против увеличения числа гонок в календаре, но у Романа Грожана получается совмещать семью и работу. У французского гонщика и его жены Марион Жоллес трое детей – Саша (6 лет), Симон (4 года) и Камилла (2 года). Но он заявил, что многочисленные поездки не мешают ему проводить много времени с детьми.

Роман Грожан: «Увеличение числа гонок не так сильно на меня повлияет, ведь между Гран При и после окончания сезона у меня есть возможность проводить время с детьми. Мне не нужно каждый день ходить на работу, утром я могу отвезти их в школу и детский сад, а днём забрать.

Они знают, что Формула 1 и автоспорт останутся моей работой ещё на несколько лет, что благодаря этому я стал тем, кем стал. Бывает сложно уезжать из дома, когда дети не хотят отпускать, но гоночный уик-энд есть гоночный уик-энд».