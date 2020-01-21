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Автоспорт

Шарль Леклер получил почётную медаль Монако

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В минувшие выходные президент Национального совета Монако Стефан Валери вручил Шарлю Леклеру почётную медаль. Обычно их получают политики, но для пилота Ferrari сделали исключение.

Стефан Валери: «Вручение этой медали – возможность отдать должное вашим результатам и удивительной карьере, которая впрочем, только начинается. Вы остаётесь открытым и доступным человеком, наша страна гордится вами.

Монако нужны обычные люди, которые благодаря своим качествам создают уникальные судьбы. Среди 7,5-миллиардного населения Земли всего 9300 монегасков. Вы можете сами посчитать вероятность того, что среди нас появится великий чемпион. Это похоже на чудо, но нет ничего невозможного в стране Гримальди, которой покровительствует Святая Девота. Я уверен, что в следующем сезоне Формулы 1 мы будем довольно часто слышать гимн Монако».

Источник:www.f1news.ru
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