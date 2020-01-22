Презентация новой машины Ferrari пройдет в театре

Мы писали о том, что Ferrari покажет новую машину 11 февраля, теперь команда назвала место и время презентации. Новинку покажут в муниципальном театре Ромоло Валли в городе Реджо-Эмилиа недалеко от Модены. Мероприятие начнётся в 18:30 по центрально-европейскому времени и будет транслироваться онлайн на странице команды в Facebook.

«Мы выбрали город Реджо-Эмилия, потому что 223 года назад именно там придумали итальянский триколор, ставший потом флагом объединённой Италии, – сказано в заявлении команды. – Театр Валли – это идеальное место для презентации новой машины Ferrari.

Созданная в Маранелло машина дебютирует на трассе на первых предсезонных тестах на испанской трассе Каталунья – через неделю после презентации. За руль сядут Себастьян Феттель и Шарль Леклер».