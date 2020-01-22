Проблемы с аэродинамикой новой машины Ferrari

Немецкая пресса со ссылкой на осведомлённые источники в Ferrari пишет о том, что в Маранелло пока не могут решить проблемы с аэродинамикой нового шасси, получившего кодовое наименование 671. Машина, презентация которой запланирована на 11 февраля, пока доставляет серьёзную головную боль специалистам, которые занимаются её продувкой в аэродинамической трубе.

По информации Auto Bild, данные, полученные в ходе этих исследований, оказались хуже, чем ожидалось. Похоже, в расчёты вкралась некая ошибка, природу которой пока не удаётся идентифицировать. Предположительно, в Ferrari, создавая машину для сезона 2020 года, хотят увеличить такой параметр, как «рейк», т.е. угол продольного наклона корпуса машины к трассе – эта концепция много лет успешно применяется в Red Bull Racing.

По мнению Гэри Андерсона, бывшего главного конструктора таких команд, как Jordan и Stewart, теоретически такой подход оправдан, но реализовать его непросто: «Увеличение рейка помогает повысить эффективность шасси в нескольких областях. Но стоит допустить хотя бы малейший просчёт, происходит цепная реакция, начиная с некорректной работы переднего крыла. И тогда вам обеспечены серьёзные проблемы, которые будет трудно решить».

Разобраться во всеми этими сложностями мог бы помочь новый симулятор Ferrari, но процесс его сооружения затягивается.

В любом случае, первые же тесты на реальной трассе в Барселоне, которые стартуют 19 февраля, дадут возможность оценить серьёзность ситуации и наметить пути решения проблем.