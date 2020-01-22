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Автоспорт

Racing Point представит новую машину 17 февраля

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В последние годы команды Формулы 1 чаще всего проводят официальные презентации новых машин в режиме онлайн, но в Racing Point не спешат следовать этой новой традиции.

В среду вечером пресс-служба команды разослала международной гоночной прессе приглашения на специальную церемонию, которая пройдёт 17 февраля в австрийском городке Мондзее в штаб-квартире компании BWT, одного из основных спонсоров Racing Point.

Журналистам представят новую машину, а руководители и гонщики команды ответят на их вопросы. Судя по картинке, приложенной к приглашению, цветовая гамма, в которую будут раскрашены машины в 2020 году, в основном останется прежней.

Источник:www.f1news.ru
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