В Канаде обеспокоены имиджем Гран При

Организаторы Гран При Канады не первый год противостоят попыткам воспользоваться популярностью гонки и обилием туристов для рекламы интимных услуг. Промоутер гонки Франсуа Дюмонтье этим обеспокоен…

«Я знаю об этом, и меня волнует такая ситуация, – заявил Дюмонтье на заседании комиссии по борьбе с сексуальной эксплуатацией . – Можете не сомневаться в моём желании участвовать в этой работе. Мы слышали о нескольких инцидентах в дни гоночного уик-энда, но обычно узнаём о них из прессы. Хочу сказать, что эти события негативно повлияли на нашу компанию и имидж гонки, они противоречат нашим ценностям. Многие годы нас воспринимали как безучастного свидетеля или даже сторонника такой деятельности, поскольку она ассоциировалась с гонкой. Мы решили действовать».

Франсуа Дюмонтье добавил, что он впервые поднял этот вопрос, когда мэром Монреаля был Денис Кордере, и продолжил работать в этой области с Валери Плант. За последние несколько лет он встретился с представителями разных организаций по защите прав человека.

«Сколько денег из бюджета Гран При Канады потрачено на борьбу с сексуальной эксплуатацией? Ответ прост. Мы вообще не выделяем из бюджета денег на это, – продолжил Дюмонтье. – Наша основная деятельность – проведение гонки на острове Нотр-Дам. Мы организуем только одно событие в центре города.

К сожалению, без нашего ведома некоторые люди используют бренд Гран При Канады для рекламы своего бизнеса, а мы узнаём об этом через СМИ и социальные сети. Мы стараемся защититься от этого».