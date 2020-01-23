Новое на сайте

еще
Четверг, 23 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортRed Bull Racing и ExxonMobil продолжат сотрудничество
Автоспорт

Red Bull Racing и ExxonMobil продолжат сотрудничество

AdminНет комментариев
Добавлено

Red Bull Racing и ExxonMobil подписали новый многолетний контракт: американская нефтегазовая корпорация останется официальным технологическим партнёром команды и поставщиком горюче-смазочных материалов.

В рамках этих договорённостей ExxonMobil обеспечит Red Bull Racing инженерную поддержку и уже разрабатывает линейку масел нового поколения, которые позволят повысить эффективность работы двигателя и коробки передач. Эти масла будут использоваться и в RB16, машине 2020 года.

Кристиан Хорнер, руководитель команды: «В Red Bull Racing рады продолжить успешное партнёрство с ExxonMobil в 2020-м и в последующие годы. В предыдущие три сезона работа, проведённая этой компанией в тесном сотрудничестве с нашими инженерами и мотористами Honda, давала очень позитивные результаты.

Читайте также:  Sauber переименована в Alfa Romeo Racing

Каждая новая версия топлива и масел позволяла повысить эффективность, что несомненно помогло в достижении наших спортивных целей, и мы предвидим, что продолжение этого сотрудничества обещает дальнейшее улучшение результатов».

Технологическое партнёрство Red Bull Racing и ExxonMobil началось в 2017 году.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

8 + девять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Штайнер: Мы вернёмся к той форме, что была в 2018-м

Трибуны Леклера появятся в Монако и Франции

Второй сезон Drive To Survive выйдет 28 февраля

Лео Турини о будущем Феттеля…

Дженсон Баттон готовится к бахе Parker 425

Закрыть