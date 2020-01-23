Рубенс Баррикелло назвал качества идеального гонщика

Завершивший карьеру в Формуле 1 Рубенс Баррикелло прокомментировал рассуждения о том, кого можно считать лучшим гонщиком в истории Формулы 1. По мнению бразильца, он должен обладать чертами нескольких чемпионов мира.

Рубенс Баррикелло: «Сложно назвать лучшего гонщика. Я иногда сравнивал, как Сенна и Бергер проходили Eau Rouge в Спа. Герхард проезжал ближе к границе трассы и снимал ногу с педали газа. Айртон выбирал более прямую траекторию и просто приподнимал ногу – так, конечно, гораздо быстрее.

Сильные стороны Михаэля Шумахера в том, как он проходил затяжные повороты. Он невероятно смелый и быстрый гонщик. Благодаря ему, я поднялся на совершенно новый уровень, когда мы были напарниками в Ferrari.

Возможно, у Льюиса Хэмилтона больше таланта, чем у Сенны и Шумахера, но раньше ему не хватало зрелости. Он добился прогресса, и теперь мы видим, что получилось. Вспомните его радиообмен в Гран При Бразилии – он спокоен и точно знает, что ему нужно.

Идеальный гонщик должен обладать мастерством Айртона Сенны, смелостью Михаэля Шумахера и координацией Льюиса Хэмилтона. Вот тогда я бы на него посмотрел».