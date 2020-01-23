Штайнер: Мы вернёмся к той форме, что была в 2018-м

Руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер уверен – после неудач прошлого сезона команда сможет вернуть форму, позволившую в 2018-м занять пятое место в Кубке конструкторов.

Гюнтер Штайнер: «Я уверен – мы сможем вернуться на позиции, которые занимали в 2018-м.

В прошлом году нам стоило критичнее относиться к себе и своим решениям. Гонщики не были уверены в эффективности новинок, подготовленных к этапу в Барселоне. Но проблема в том, что на этой трассе наша машина всегда конкурентоспособна – и мы пошли дальше, а когда поняли, что с новинками выбрали ошибочное направление, было уже слишком поздно».