Трибуны Леклера появятся в Монако и Франции

Гонщик Ferrari Шарль Леклер сообщил вчера, что на некоторых трассах появятся трибуны с его именем, где болельщики получат комплект атрибутики и смогут вместе за него поболеть.

В Red Bull Racing активно работают с трассами, организуя трибуны для болельщиков Макса Ферстаппена, теперь этот подход пытаются повторить в Ferrari.

В социальных сетях Леклер назвал две трассы в первой половине сезона, на которых будут такие трибуны. Вполне логично, что трибуна Леклера появится у него дома в Монако, но и организаторы Гран При Франции тоже приняли такое решение.