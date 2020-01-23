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Четверг, 23 января, 2020
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Автоспорт

Трибуны Леклера появятся в Монако и Франции

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Гонщик Ferrari Шарль Леклер сообщил вчера, что на некоторых трассах появятся трибуны с его именем, где болельщики получат комплект атрибутики и смогут вместе за него поболеть.

В Red Bull Racing активно работают с трассами, организуя трибуны для болельщиков Макса Ферстаппена, теперь этот подход пытаются повторить в Ferrari.

В социальных сетях Леклер назвал две трассы в первой половине сезона, на которых будут такие трибуны. Вполне логично, что трибуна Леклера появится у него дома в Монако, но и организаторы Гран При Франции тоже приняли такое решение.

Источник:www.f1news.ru
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