В Мадриде чествуют Сайнса-старшего

Власти Мадрида организовали приём в честь Карлоса Сайнса-старшего и его штурмана Лукаса Круза, выигравших ралли Дакар. Спортсмены встретились с председателем правительства автономной области Мадрид Исабель Диас Аюсо, а затем – с мэром и вице-мэром города Хосе-Луисом Мартинес-Альмейдой и Бегоньей Вильясис.
Карлос Сайнс: «Спасибо за приём. Я хотел бы ещё раз поблагодарить Лукаса – без него я не смог бы выиграть. Я горжусь, что привёз этот трофей в Мадрид. Мы с Лукасом из разных городов и болеем за разные футбольные команды, но вместе сражались за победу.
Бегонья Вильясис: «Карлос стал частью истории Испании и добавляет ценность Мадриду. Мы им гордимся. Иногда противоборствующие стороны приходят к согласию, чтобы отдать ему должное – это произошло и сегодня».