Алези: Чтобы почувствовать машину, потребовалось время

Джулиано Алези, сын бывшего гонщика Формулы 1 Жана Алези, с прошлого года выступает в Ф2, но его дебют в составе команды Trident ярким не назовёшь. По итогам сезона 20-летний француз занял только 15-е место в личном зачёте, но сейчас готовится к продолжению карьеры уже в HWA Racelab, где его напарником будет Артём Маркелов.

Джулиано учится в Гоночной академии Ferrari и готов признать, что его первый сезон в Формуле 2 сложился не лучшим образом, но он извлёк необходимые уроки, получил важный опыт и надеется, что в 2020 году всё будет по-другому.

До Ф2 он провёл три сезона в GP3, однако переход в более сложную серию прошёл тяжелее, чем он думал: до пятого этапа прошлого сезона на его счету не было ни одного очка, и только в Ле-Кастелле он финишировал 10-м в субботней гонке.

«Думаю, на старте сезона мы немного растерялись – и я, и команда. Безусловно, начало было не лучшим, но мы старались разобраться с проблемами и постепенно их решить, чтобы добиться прогресса и двигаться вперёд, – рассказал Алези-младший. – В основном надо было адаптироваться к машине, это задача любого гонщика.

Машина Ф2 была совершенно не похожа на привычную мне технику, и в самом начале действительно были сложности с её освоением, поскольку в моём распоряжении не было нужной информации. Чтобы почувствовать машину, потребовалось время».

В заключительной четверти сезона Джулиано начал достаточно регулярно зарабатывать очки, в частности, в обеих гонках итальянского уик-энда был седьмым, а в финале чемпионата в Абу-Даби занял 5-е место.

«В Монце нам удалось сделать неплохой шаг вперёд, – считает он. – Особенно приятно было добиться этого на глазах болельщиков Ferrari после не лучшего начала сезона. В прошлом году я выступал нестабильно, это меня многому научило, я прибавил, команда прибавила, и мы тесно сотрудничали, стараясь добиться максимально возможных результатов.

Мне по-прежнему есть над чем работать, но в плане пилотирования и подхода к делу я в целом доволен, хотя понятно, что идеальной картина не будет никогда».