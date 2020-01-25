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Автоспорт

Фестиваль в Лондоне в мае создаст сложности для команд

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В Liberty Media планируют провести масштабный F1 Festival в Лондоне 16 и 17 мая в честь 70-летия первого Гран При, состоявшегося в Сильверстоуне в 1950 году, настаивая, чтобы в нём приняли участие все команды чемпионата, однако те обеспокоены, что это существенно увеличит логистическую нагрузку.

Шоу пройдёт после сдвоенных уик-эндов в Зандфорте и Барселоне за четыре дня до первых тренировок, предшествующих гонке в Монако. Однако, по информации RaceFans, команды выразили озабоченность этими планами на встрече рабочей группы промоутеров в начале этой недели.

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Кроме того, фестивали Формулы 1 пройдут в Кьялами и Нью-Йорке. Шоу в ЮАР состоится за неделю до Гран При Бахрейна, и одним из самых ярких событий там станет демо-заезд Джоди Шектера за рулём Ferrari 312 T4 – той самой машины, которая принесла ему титул в 1979 году. Стоит отметить, что племянник чемпиона мира, Уоррен Шектер, участвует в проекте возвращения Гран При на исторический автодром в Кьялами.

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Ещё один такой фестиваль пройдёт в Нью-Йорке, но в FOM пока не решили, совпадёт ли он по дате с Гран При США (25 октября) или пройдёт за неделю до него.

Источник:www.f1news.ru
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