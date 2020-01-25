Гонщики Red Bull по традиции собрались в Кицбюэле

В этот уик-энд компания Red Bull по традиции собрала своих гонщиков в Австрийских Альпах на знаменитом курорте Кицбюэль, где сейчас проходит очередной этап Кубка мира по горнолыжному спорту.

Макс Ферстаппен, Александер Элбон, Пьер Гасли и Даниил Квят, а также испанский мотогонщик Пол Эспаргаро, выступающий за заводскую команду Red Bull KTM в чемпионате MotoGP, посмотрели соревнования по скоростному спуску на крутых склонах горы Ханненкам, пообщались после зимних каникул, которые подходят к концу, и начинается активная фаза подготовки к новому сезону.

Что интересно, на снимке на Данииле Квяте лыжная шапочка, на которой угадывается новое название команды из Фаэнцы – AlphaTauri, написанное белыми буквами на жёлтом фоне. Может быть, в боевой раскраске машины 2020 года появится этот цвет? Это мы у знаем 14 февраля, в день её презентации, которая пройдёт в австрийском Зальцбурге.

И ещё один любопытный момент: на другой фотографии, сделанной там же, в Кицбюэле, рядом с Элбоном и Гасли мы видим… Себастьяна Феттеля!

Конечно, может быть, он просто решил поболтать с более молодыми коллегами, которые, как и он в свое время, набираются опыта в командах австрийского концерна. Хотя любители конспирологии могут сразу усмотреть в этом визите четырёхкратного чемпиона мира некий скрытый смысл: а вдруг он прощупывает почву на будущее, не исключая возвращения под крыло Red Bull после завершения сотрудничества с Ferrari?

Впрочем, скорее всего, Себастьян просто любит горные лыжи и решил, что пропустить знаменитые соревнования Hahnenkammrennen просто невозможно.