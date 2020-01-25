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Автоспорт

Мотогонщик Эдвин Стравер скончался

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В пятницу утром мотогонщик Эдвин Стравер скончался от травм, полученных им неделю назад в результате падения на предпоследнем этапе ралли-рейда «Дакара-2020». Таким образом, Стравер стал второй жертвой прошедшего «Дакара», после другого мотогонщика, Паулу Гонсалвеша.

В отличие от Гонсалвеша, авария Стравера произошла на не очень высокой скорости – около 50 км/ч. Однако нидерландский мотоциклист очень неудачно упал, сломав один из шейных позвонков и получив другие травмы, в результате которых у него остановилось сердце.

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Через 10 минут прибывшим на место аварии врачам удалось его реанимировать и отправить в госпиталь в Рияде. В среду Стравера перевезли в Нидерланды, но его состояние оставалось критическим. В итоге полученные Эдвином травмы оказались слишком серьёзными.

Эдвин Стравер в прошлом занимался мотокроссом, а прошедший «Дакар» стал для 48-летнего спортсмена уже третьим. Год назад он выиграл зачёт Malles, в котором мотогонщики выступают без поддержки команд и обязаны всю дистанцию справляться только своими силами.

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Источник:www.f1news.ru
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