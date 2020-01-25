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Автоспорт

Видео: Red Bull снимает рекламу в голландской провинции

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Городок Маасланд находится на юго-западе Нидерландов недалеко от побережья Северного моря, и, как можно представить, машины Формулы 1 появляются там не каждый день, однако сегодня по всей округе разносился рёв гоночных моторов.

По каким-то причинам команда Red Bull Racing выбрала именно эти края для рекламных съёмок, связанных с предстоящим Гран При Нидерландов, хотя до автодрома в Зандфорте оттуда довольно далеко, около 70 км.

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В съёмках были задействованы две машины, но кто их пилотировал, остаётся неизвестным, однако это точно не могли быть гонщики основного состава команды, которые в это время находились в Австрии.

Съёмочная группа старалась не афишировать свои действия, однако, во-первых, местные жители были в курсе, что улицу с названием «Мельничная» на несколько часов закрыли для движения; во-вторых, их привлёк характерный звук моторов. Поэтому неподалёку от места съёмки расположилось немало любопытствующих, наблюдавших за процессом.

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Источник:www.f1news.ru
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