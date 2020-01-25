Во Франции создали клубы для болельщиков и гонщиков Ф1

Организаторы Гран При Франции объявили об открытии клубов для болельщиков и гонщиков Формулы 1. Участники Le Grand Prix de France – Le Club получат возможность участвовать во встречах с гонщиками, официальными лицами Формулы 1 и организаторами Гран При Франции. Кроме того, их ждут эксклюзивные предложения и другие приятные сюрпризы.

В Le Grand Prix de France – Pilotes Club войдут французские гонщики Формулы 1, оставившие след в истории автоспорта.

Эрик Булье, советник и посол Гран При Франции: «Я рад созданию клубов для болельщиков и для гонщиков. Встречи болельщиков с участниками Формулы 1 станут отличной площадкой для разговоров об автоспорте».

Жан Алези: «Создав клуб гонщиков, организаторы Гран При Франции отдали должное французским пилотам, которые внесли свой вклад в историю Формулы 1. Особенно приятно, что это произошло в год, когда мы отмечаем 70-летие нашего спорта. Я рад участвовать в событиях, объединяющих болельщиков, гонщиков и участников Формулы 1».