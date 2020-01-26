Алонсо может вернуться в Renault, если уйдёт Риккардо

Контракты многих гонщиков Формулы 1 заканчиваются в этом году, и в преддверии реформ 2021 года можно также ожидать значительных перемен в составах команд. Причём есть основания предполагать, что они будут происходить достаточно быстро.

В этой задаче много неизвестных, хотя два момента уже определились: Макс Ферстаппен продлил контракт с Red Bull до 2023 года, а Шарль Леклер собирается выступать за Ferrari до 2024-го.

Как пишет мадридская газета AS, период активных переговоров в этом году будет проходить раньше, чем обычно, и уже к майской гонке в Барселоне мы получим ответы на ряд важных вопросов. Например, о судьбе Даниэля Риккардо, который становится довольно весомой фигурой, влияющей на дальнейшее развитие событий.

Австралиец перешёл в Renault по двум причинам: во-первых, ему было некомфортно в роли напарника Ферстаппена, когда в Милтон-Кинсе всё более явно делали ставку на перспективного голландца. Во-вторых, в заводской команде французского концерна ему платят порядка 25 млн. евро в год.

Однако машина Renault явно не соответствует ожиданиям гонщика, на счету которого семь побед и 29 подиумов в Формуле 1, поэтому он начинает рассматривать другие варианты продолжения карьеры. Он уже предложил свои услуги McLaren, хотя, конечно, в большей степени ему интересны топ-команды – Mercedes и Ferrari. Тем более, пока неясно, какие решения будут приняты их руководством, и останутся ли Валттери Боттас и Себастьян Феттель напарниками Льюиса Хэмилтона и Леклера соответственно после 2020 года.

Впрочем, сценарий с McLaren представляется маловероятным, поскольку Андреас Зайдль, руководитель команды, неоднократно говорил о намерениях продолжить сотрудничество с Карлосом Сайнсом и Ландо Норрисом.

Но если Риккардо всё-таки удастся подписать свой «контракт мечты», каким бы он ни был, то в Renault образуется вакансия, которую в 2021-м может занять ветеран Формулы 1 Фернандо Алонсо. У двукратного чемпиона мира остаются хорошие отношения с этой командой и её руководством, при этом по-прежнему никто не сомневается в его мастерстве. А Renault такой поворот может быть выгоден ещё и с маркетинговой точки зрения: повышенное внимание команде будет обеспечено. Стоит напомнить, испанец намекал, что не исключает своего возвращения в Формулу 1 в 2021 году.

Разумеется, вероятность того, что в топ-командах захотят подписать контракт с Риккардо, не так уж велика. Разного рода сложностей при переходе на новый технический регламент и так хватает – стоит ли их усугублять ещё и кадровыми перестановками? Если Феттель будет показывать хорошие результаты в начале сезона, то в Ferrari вполне могут продолжить с ним сотрудничество и в 2021-м. А о том, что Боттас – идеальный напарник для Хэмилтона, написано и сказано уже немало.

К тому же, у Риккардо есть серьёзные экономические соображения в пользу того, чтобы остаться в Renault, и если у него не будет шансов сесть за руль машины, позволяющей бороться за победы, он, скорее всего, не станет менять место работы.

В любом случае, как бы ни развивались события, можно ожидать, что в 2020 году будет немало, и они обещают быть любопытными.