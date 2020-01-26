Баттон показал 17-е время в квалификации в Аризоне

Мы уже рассказывали о том, что Дженсон Баттон и его команда Rocket Motorsport готовятся к бахе Parker 425 – внедорожной гонке, которая в эти дни проходит в пустыне американского штата Аризона.

Накануне экипаж Дженсона, выступающий в категории Spec 6100 на специально подготовленном пикапе марки Brenthel Industries, вполне нормально провёл квалификацию, показав 17-й результат среди 42 участников.

«На этом звере квалифицировались 17-ми среди 42 экипажей, выступающих в Parker 425, – сообщил Баттон на своей странице в Instagram. – Теперь пора начинать гонку!»

Соревнования в нескольких наиболее интересных классах, в том числе в категории 6100, проходят 25 января, гонщикам предстоит преодолеть дистанцию в 425 миль (684 км), и пока у экипажа под номером 6162 всё складывается нормально. Будем надеяться, что гонка пройдёт для него более удачно, чем осеняя Baja 1000, когда всё закончилось сходом по техническим причинам.