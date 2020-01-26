Баттон занял 19-е место по итогам Parker 425 в Аризоне

Дженсон Баттон и его напарники по команде Rocket Motorsport заняли 19-е место в классе по итогам внедорожной гонки Parker 425, проходившей в этот уик-энд в американском штате Аризона.

Поскольку главным для чемпиона мира 2009 года было получить удовольствие, задача, надо полагать, была выполнена, ведь это только его третий опыт участия в подобных соревнованиях. Кстати, одно время он ехал на 12-й позиции в классе. До финиша экипаж Баттона добрался успешно, что удалось далеко не всем машинам, стартовавшим в аризонской бахе в категории 6100. Изначально их было 42, а в финальную классификацию попали только 30.

Можно добавить, что дистанцию в 425 миль, т.е. почти 684 км, Дженсон проехал за 8 часов 26 минут и 44 секунды, уступив победителю в своём классе примерно один час 20 минут.