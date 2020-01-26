Гиперкары LMDh смогут выступать в Ле-Мане и Дайтоне

Французский автомобильный клуб ACO, организатор «24 часов Ле-Мана», и американская гоночная ассоциация IMSA подписали соглашение, которое позволит машинам нового класса LMDh выступать в гонках по обе стороны Атлантики.

Две организации согласовали общий технический регламент, на основании которого спортпрототипы LMDh (Le Mans Daytona) будут допускаться к участию в «24 часах Ле-Мана», «24 часах Дайтоны», а также марафонах, которые традиционно проходят на трассах в Себринге и Спа.

Эти машины будут соревноваться как в чемпионате WEC в создаваемой категории гиперкаров, так и в соревнованиях, которые проходят под эгидой IMSA в Америке.

В чемпионате мира по гонкам на выносливость этот класс впервые появится в сезоне 2021-2022 гг. Во всех машинах LMDh будут применяться однотипные гибридные системы KERS. Шасси для новой гоночной категории будут разрабатываться и строиться всё теми же традиционными производителями – Dallara, Ligier, Multimatic и Oreca.

Производители силовых установок смогут вносить необходимые изменения в конструкцию и компоновку двигателей, чтобы внешне машины больше напоминали серийные модели спорткаров. Более детальная информация о техническом регламенте новой категории будет опубликована позже.

Пьер Фийон, президент ACO: «Это заявление – важнейший момент, с которого начнётся общее будущее гонок на выносливость, организованных совместно ACO и IMSA. Скоро производители смогут соревноваться в высшей категории обоих чемпионатов. Мы хотим всячески подчеркнуть, что это уникальное событие, открывающее множество возможностей как в области спорта, так и маркетинга».

Джим Франс, президент IMSA: «Когда мой отец, Билл Франс, в 1962 году организовал на автодроме в Дайтоне первую гонку спорткаров Daytona Continental, он хотел собрать вместе гонщиков, команды и производителей со всего мира. Благодаря сегодняшнему совместному заявлению, ACO, IMSA и производители объединятся, чтобы на новом уровне реализовать то, о чём мечтал мой отец».

Жерар Ниво, исполнительный директор чемпионата WEC: «Больше всего от этого выиграют сами гонки на выносливость, поскольку открываются двери для многих новых участников, которые смогут выступать на высочайшем уровне по обе стороны Атлантики на одной и той же машине.

Обе организации нужно поздравить за их видение и стремление к сотрудничеству. Машины класса LeMans Hypercars и новые гиперкары LMDh будут соревноваться вместе в Ле-Мане и Дайтоне, это привлечёт к гонкам на выносливость внимание болельщиков со всего мира».

Ришар Миль, президент комиссии FIA по гонкам на выносливость: «Меня очень радует эта новая инициатива, которая, без сомнения, укрепит позиции WEC. Безусловно, этот проект привлечёт в чемпионат мира по гонкам на выносливость новых производителей и новых участников.

FIA поддержит новый класс спортпрототипов, работая совместно с ACO, нашим проверенным партнёром».