Гонок на электромобилях станет больше

До недавнего времени Формула E оставалась единственным заметным чемпионатом по гонкам на электромобилях с открытыми колёсами, но в 2020 году стартует новая электрическая серия – Electric Racing Academy или сокращённо ERA. Ориентирована она прежде всего на молодёжь, а в качестве её организатора выступает частная бельгийская компания The Driving Force.

Первый сезон состоит из четырёх сдвоенных этапов, которые пройдут в Бельгии, Нидерландах и Великобритании, правда, гонки будут очень короткими, продолжительностью всего 23 минуты.

Машины ERA – это шасси Ф4, прошедшие омологацию FIA, с силовыми установками мощностью 130 кВт (175 л.с.). Производит шасси F110e японская компания Mitsu-Bachi, и на этой неделе в Цольдере прошла первичная обкатка таких машин, которые обещают быть быстрее, чем аналогичная техника Формулы 4, оснащённая бензиновыми двигателями.

«Мы ожидаем, что на трассе наши машины будут быстрее, поскольку они чуть мощнее, но при этом электромотор обеспечивает более стабильный крутящий момент, – рассказал Дитер Вансвийгенховен, коммерческий директор ERA. – На выходе из поворотов наши машины будут намного быстрее. Разница в скорости может меняться от трассы к трассе, но в целом мы ожидаем, что они будут быстрее, чем стандартные машины Формулы 4».

При этом участие в электрической серии будет обходиться дешевле, чем в Ф4: заявлено, что выступление в первом сезоне обойдётся не больше, чем 100 тысяч евро.