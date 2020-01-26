Лео Турини о своих любимых машинах Ferrari

Итальянский журналист Лео Турини решил рассказать о своих любимых машинах в истории Ferrari последних пятидесяти лет, однако он не просто вспоминает дела давно минувших дней – в этом тексте есть и кое-что вполне актуальное.

Пятьдесят лет назад, в 1970-м, все сразу влюбились в 312 B. Вероятно, это была одна из самых красивых гоночных машин Ferrari. Когда Клей Регаццони выиграл Гран При Италии в Монце, я поклялся, что никогда не забуду этот момент. И я его действительно помню.

Я с удовольствием праздную юбилей 312 B, ведь тогда мы жили ожиданиями будущих творений гения Мауро Форгьери, а сейчас с волнением ждём презентации новой Ferrari (кстати, в скобках замечу: я НЕ писал, что машина 2020 года – отстой. Я лишь сообщил, что инженеров в Маранелло пока не удовлетворяют данные, полученные на симуляторе и в аэродинамической трубе, подчеркнув при этом, что время исправить недостатки ещё есть. И я не собираюсь делать из мухи слона. Скобки закрываются).

Однако речь шла о 312 B. В день её юбилея я вспомнил ещё об одной машине, которая мне нравилась вопреки результатам.

Я имею в виду Ferrari 640, на которой в 1989 году выступали Найджел Мэнселл и Герхард Бергер – она была прекрасна. Это была первая машина Формулы 1, оснащённая полуавтоматической коробкой передач. Она выиграла мало гонок, всего три, но неизменно вызывала яркие эмоции, ведь по молодости мы испытывали некое мимолётное ощущение, что мы на пороге великих приключений.

Также хочется упомянуть о 312 T, на ней ездили Ники Лауда и Регаццони. В 1975-м я был ещё подростком, а на верхнем воздухозаборнике машины красовался итальянский триколор, и я испытывал гордость за страну даже в тот тяжёлый период в её истории. Конечно, тогда все говорили о таком новшестве, как поперечно расположенная коробка передач, но я в этом не разбирался. Я и по сей день остаюсь наивным романтиком.

По поводу Ferrari F2004 могу сказать, что историю той легендарной машины я писал лично, во всех подробностях, от Гран При к Гран При. И хотя сейчас я уже не такой фантазёр, как в те годы, однако над мечтами не властно время, и воспоминания о Михаэле Шумахере за рулём той идеальной машины наводят на мысль, что самое важное – всегда стремиться добиться каких-то улучшений. Пока мы умеем мечтать, мы не стареем.

Самому странно, что я пишу столь пафосные строки, предаваясь воспоминаниям о гоночных машинах. Но мне так хочется, и я об этом не жалею…