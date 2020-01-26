Новое на сайте

еще
Воскресенье, 26 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортПобеда в Дайтоне досталась экипажу Камуи Кобаяши
Автоспорт

Победа в Дайтоне досталась экипажу Камуи Кобаяши

AdminНет комментариев
Добавлено

«24 часа Дайтоны» считаются одним из главных событий автоспортивного года в Америке, и сегодня победа в этом марафоне досталась экипажу, в составе которого выступает Камуи Кобаяши, бывший гонщик Формулы 1.

Вместе с напарниками Ренгером ван дер Занде, Райаном Бриско и Скоттом Диксоном он пилотировал спортпрототип Cadillac команды Wayne Taylor Racing – для неё это четвёртый подобный успех подряд. Кстати, в прошлом году гонку в Дайтоне тоже выиграл экипаж WTR, в котором вместе с Кобаяши тогда выступал Фернандо Алонсо.

Читайте также:  Макс Ферстаппен потерял три места на старте

Второе место заняли гонщики команды Mazda Оливер Джарвис, Тристан Нуньес и Оливье Пла, стартовавшие с поула; третьими финишировали Себастьен Бурдэ, Лоик Дюваль и Жоао Барбоза из JDC MotorSports, что стало приятным сюрпризом, поскольку эта команда располагает куда меньшими ресурсами, чем многие её соперники, выступающие в классе DPi на таких же машинах Cadillac.

Экипаж Хуана-Пабло Монтойи, за годы карьеры не раз побеждавшего в Дайтоне, сегодня был только четвёртым: колумбиец и его напарники Симон Пажено и Дейн Камерон пилотировали спортпрототип Acura.

Читайте также:  В Red Bull и Toro Rosso получат новую версию моторов Honda

В классе LMP2 лучший результат показала команда DragonSpeed, в составе которой опыта в гонках на выносливость набирается Харрисон Ньюи, 21-летний сын прославленного конструктора машин Формулы 1 Эдриана Ньюи. В абсолютном зачёте его экипаж был 9-м.

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

девятнадцать + десять =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Тодт: Шарль Леклер заслуживает чемпионского титула

Симондс: Следующий проект – новая силовая установка

Баттон занял 19-е место по итогам Parker 425 в Аризоне

Татьяна Кальдерон рассчитывает остаться в Alfa Romeo

Алонсо может вернуться в Renault, если уйдёт Риккардо

Закрыть