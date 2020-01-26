Симондс: Следующий проект – новая силовая установка

Технический директор Формулы 1 Пэт Симондс надеется на сотрудничество с автоконцернами в работе над силовыми установками следующего поколения – они должны появиться через пять-шесть лет.

В предыдущие годы Симондс вместе с независимой группой экспертов, которой руководил Росс Браун, спортивный директор чемпионата, занимался новым техническим регламентом, вступающим в силу в 2021-м.

«Наш следующий большой проект – силовая установка 2025-2026 года, и сейчас я стараюсь прикинуть, можем ли мы применить похожий подход, – завил ветеран Формулы 1, чья карьера началась в 1981 году. – Не думаю, что мы будем собирать такую же группу, как в тот период, когда мы занимались аэродинамикой, поскольку это совсем другая задача.

Вероятно, мы будем действовать в рамках в Формулы 1 вместе с моей компанией. Я уже разговаривал с парой производителей силовых установок, выясняя, будут ли они готовы объединить усилия для совместных исследований в ряде определённых областей.

Мы предвидим весьма радикальные перемены, причём не только в регламенте Формулы 1, но, возможно, в мышлении людей, а это ещё более существенный момент».

Среди перспективных направлений развития гоночного моторостроения – замена четырёхтактных двигателей внутреннего сгорания на более эффективные двухтактные, всё более активное применение биотоплива и даже переход на силовые установки с водородными топливными элементами.