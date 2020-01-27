Александер Росси рад, что Алонсо не выиграл Дакар

Американский гонщик Александер Росси, долгое время выступавший в Европе в серии GP2, а в 2015-м дебютировавший в Формуле 1 в составе Manor, последние четыре сезона провёл в IndyCar, причём добился там немалых успехов. Достаточно вспомнить, что в 2016-м он с первой попытки выиграл гонку Indy 500, а через два года стал вице-чемпионом серии.

Но Росси также пробует свои силы и в других видах автоспорта, в частности, пару лет назад он впервые вышел на старт внедорожной гонки Baja 1000, но теперь в его планах участие в «Дакаре». Правда, рассказывая об этом, он заявил, что ему бы не понравилось, если бы в 2020 году победа в легендарном ралли-рейде досталась Фернандо Алонсо.

«Забавно, что мы занимаемся примерно одними и теми же делами. – сказал Александер, которому в мае предстоит выступать в Indy 500 в той же команде Andretti Autosport, что и Алонсо. – Я внимательно следил за тем, что с ним было на Дакаре. Вообще-то в какой-то момент мне тоже предложили там участвовать, но в этом году не получилось, не было времени. Но думаю, что в ближайшие три-четыре года я это сделаю.

Я хотел, чтобы Фернандо выступил успешно, но мне бы не понравилось, если бы он выиграл. Я уже дважды участвовал в Baja 1000 и не смог победить в своём классе, поэтому меня бы здорово рассердило, если бы он с первой попытки выиграл гонку в пустыне.

Можно сказать, мне полегчало, когда ему это не удалось. Да, он один из лучших гонщиков мира, но это ещё не значит, что ты можешь перейти в какую-то другую категорию, в которой эти парни выступают всю жизнь, и тут же всех превзойти. Так не бывает…

Это приходит только со временем, ты учишься, адаптируешься и постепенно начинаешь выступать достаточно неплохо. Но нельзя сразу прийти и всё выиграть. В общем, я рад, что у Фернандо это не получилось».