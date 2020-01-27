Что 2020 год готовит Себастьяну Феттелю

2019-й был для Ferrari годом нереализованных возможностей, в том числе из-за нестабильных результатов Себастьяна Феттеля. Четырёхкратный чемпион мира периодически давал поводы для критики, и все закончилось весьма неприятным инцидентом в Бразилии, когда из-за его ошибки обе машины Скудерии выбыли из гонки.

Поэтому в 2020 году Феттель должен приложить максимум усилий и постараться реабилитироваться. Будет обидно, если за спадом не последует более успешный период, хотя в одном не стоит сомневаться: Себастьяну очень хочется исправить положение. Вопрос в другом: что хочет команда Ferrari и её руководство?

Всем запомнились слова Маттиа Бинотто, сказанные после завершения чемпионата: «Во второй половине сезона Феттель доказал, что у него по-прежнему хорошая скорость. Для нас это не новость – скорее, подтверждение того, что мы уже знали. Иногда у него бывают ошибки, мы уже их видели прежде. У меня нет ощущения, что он чувствует прессинг из-за слухов о Хэмилтоне. Себастьян – часть Ferrari.

Как я часто говорил, нам повезло иметь такой состав. Нам с Себастьяном надо всё спокойно обсудить – узнать его планы на будущее, проанализировать нашу стратегию развития. Дело не в ошибках или их отсутствии, а в том, каким он видит своё будущее, и каким мы видим состав команды. У нас достаточно времени на переговоры…»

В общем, в первой половине предстоящего сезона Феттелю есть что доказывать. По сути, ему предстоит по-настоящему бороться за право остаться в Скудерии – впервые за долгое время.

При этом в команде его любят, в дни гоночных уик-эндов он часто допоздна остаётся в расположении Ferrari, общается с инженерами, механиками и возвращается с трассы одним из последних. Когда он одержал победу в прошлогоднем Гран При Сингапура, команда искренне радовалась – там и сейчас очень хотят, чтобы он добился новых успехов, чтобы полоса неудач наконец закончилась.

Кстати, несмотря на свой звёздный статус, в Маранелло он тоже проводит время вместе с рядовыми сотрудниками команды, в том числе, вместе со всеми ходит в заводскую столовую.

«Я отправляюсь на обед вместе со всеми, – рассказывает Феттель. – Это быстрее всего, да и кормят неплохо. Обычно там полно людей, поскольку туда ходят и те, кто занимается программой GT, так что приходится постоять в очередях. Лезть без очереди я не люблю. Всё, что я хочу – быть с командой. Если бы я требовал специального отношения, это было бы неправильно – получается, я отделяюсь от остальных.

Я – часть этой команды. Хотя понятно, что у меня другая роль. Гонщиков всего двое, но для меня нет никакой разницы. Я с удовольствием постою в очереди».

В конце сезона он преподнёс каждому сотруднику команды фотоальбом о работе Скудерии в прошлом году – это тоже показатель того, что для него очень важно быть вместе с коллективом.

Все знают, что Себастьян всячески охраняет свою частную жизнь от посторонних глаз и вообще не пользуется социальными сетями. Но, по его словам, возвращаясь домой, он ведёт совершенно нормальный образ жизни. Готовит еду (хотя честно признаёт, что у него не очень хорошо получается), косит газоны, возит детей в школу, пользуется общественным транспортом, любит кататься на велосипеде и мотоцикле.

Кстати, в его швейцарском поместье среди коллекции всяческой самодвижущейся техники есть и старенький мотоцикл Cagiva 125 Mito – Себастьян купил его на первые сбережения ещё в 16-летнем возрасте. Правда, сейчас он находится в гараже в разобранном виде, поскольку у Феттеля никак не доходят руки его нормально восстановить. Процесс реставрации продвигается, но очень медленно.

«Я часто прохожу мимо и думаю – эх, будь у меня побольше времени! – признал Себастьян. – Приятно иногда немного с ним повозиться. Но вот проблема: я так редко берусь за работу с этим мотоциклом, что у меня уходит полдня, чтобы вернуться к тому, на чём я остановился в прошлый раз!»

Этой зимой у Феттеля снова было время заняться ремонтом своего старого итальянского мотоцикла, а заодно восстановить силы и настроиться на борьбу в предстоящем сезоне, от которого во многом зависит его дальнейшая карьера. Если в 2020 году что-то опять пойдёт не так, всё может закончиться тем, что у Себастьяна появится масса времени возиться в гараже.