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Автоспорт

Ф3: Оскар Пиастри подписал контракт с Prema

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В Prema Racing объявили о контракте с австралийцем Оскаром Пиастри – теперь состав команды Формулы 3 на 2020 год полностью сформирован.

18-летний гонщик из Мельбурна в прошлом сезоне выиграл Еврокубок Формулы Renault, одержав семь побед и пять поулов, теперь он слушатель Академии Renault Sport, и в дебютном сезоне в Ф3 Оскару обеспечена финансовая поддержка французского автоконцерна.

Пиастри с 2014 года выступал в европейском картинге, в конце 2016-го дебютировал в гонках одноместных машин, начав с Формулы 4 в Объединённых Арабских Эмиратах, а в 2017-м стал вице-чемпионом британской Ф4.

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В следующем сезоне он перешёл в Формулу Renault, где быстро добился успехов и теперь готов вступить в борьбу с лучшими гонщиками Ф3.

Оскар Пиастри: «Я рад присоединиться к Академии Renault Sport в 2020 году, и мне не терпится приступить к работе с Prema Racing в Формуле 3. Через эту академию прошли многие талантливые гонщики, сейчас там очень сильный состав слушателей, поэтому я настроен как можно больше у них перенять.

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Чтобы достичь этого этапа в карьере и стать победителем Еврокубка Формулы Renault, мне пришлось упорно трудиться, но это того стоило, и я горжусь, что теперь выступаю за прославленную команду, учусь в академии Renault и постараюсь максимально эффективно использовать эту поддержку».

Источник:www.f1news.ru
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