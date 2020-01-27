Фрай – новый технический директор Renault

Сегодня появилась информация, что на следующей неделе Пэт Фрай начнёт работать в Renault. Пресс-служба команды французского автоконцерна подтвердила, что Фрай действительно приступит к работе в среду 5 февраля, а также назвала его должность.

В Энстоуне Пэт Фрай получит пост технического директора по шасси – именно его ранее занимал Ник Честер.

Пресс-служба Renault также подтвердила, что впервые Пэт Фрай появится на публике в форме команды 12 февраля на презентации новой машины в Париже.

Карьера Фрая в Формуле 1 началась в 1987 году в Benetton, где он набирался опыта, работая с такими известными специалистами, как Пэт Симондс и Джон Барнард, а затем стал гоночным инженером Мартина Брандла.

С 1993-го и в следующие четверть века он занимал различные должности в технических и инженерных департаментах таких команд, как McLaren и Ferrari, а также сотрудничал с Manor.

Поскольку современная команда Renault – прямая наследница той самой команды Benetton, в которой Фрай начинал путь в Формуле 1, его новое назначение выглядит по-своему символично: можно сказать, что 55-летний британец вернулся в свою гоночную альма-матер.

Это кадровое решение руководства Renault – лишь часть программы по реструктуризации технического департамента команды из Энстоуна. В рамках этой же программы пост руководителя отдела аэродинамики получил Дирк де Бир, перешедший из Williams. Все эти меры направлены на то, чтобы команда вышла на новый уровень результатов, а не откатывалась в середину пелотона, как в 2019 году, когда она заняла только пятое место в Кубке конструкторов.