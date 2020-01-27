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Автоспорт

Стролл проводит на базе больше времени, чем Малья

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Во второй половине 2018 года в Racing Point поменялись владельцы – Виджея Малью сменил консорциум инвесторов во главе с Лоуренсом Строллом. Руководитель команды Отмар Сафнауэр рассказал, в чём состоит главное отличие в подходе к работе между индийским и канадским бизнесменом.

«Главное отличие заключается в том, что Лоуренс гораздо больше интересуется происходящим в команде, – приводит слова Сафнауэра Racefans. – Он больше внимания уделяет нашей работе. Виджей же больше смотрел на картину в целом и очень любил гонки, поэтому мы видели его на трассе, но в последний год или два владения командой, он приезжал на базу четыре или пять раз, тогда как Лоуренс проводит на базе по два-три дня в неделю.

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Суммарно, Лоуренс проводит на базе около десяти дней в месяц, тогда как Виджей – пять дней в году. В этом главное отличие между ними».

Источник:www.f1news.ru
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