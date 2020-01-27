Триумфаторы Дайтоны мечтают о победе в Ле-Мане

На днях мы писали о важном событии в мире гонок на выносливость: французский автомобильный клуб ACO, организатор «24 часов Ле-Мана», и американская автоспортивная ассоциация IMSA подписали соглашение, которое позволит машинам нового класса LMDh участвовать как в заокеанских чемпионата, так и в WEC.

А вчера мы рассказали о победе в Дайтоне команды Wayne Taylor Racing (WTR), и теперь её основатель и совладелец Уэйн Тейлор, в своё время успешно выступавший в гонках по обе стороны Атлантики, вынашивает планы покорить Ле-Ман.

На счету WTR уже три победы в «24 часах Дайтоны», и все они были добыты на машинах Cadillac DPi-V.R класса Daytona Prototype International, введенного в 2017 году.

«Это достижение должно означать, что в компании Cadillac выплатят нам много денег и скажут: “Парни, теперь вы наша заводская команда”, – заявил Тейлор. – Плюс в том, что мне 63 года, и я могу себе позволить говорить всё, что хочу!

Однако суть вот в чём: благодаря всем этим дискуссиям между IMSA и ACO теперь меня больше всего привлекает мысль о том, что надо попытаться выиграть “24 часа Ле-Мана” вместе с Cadillac. Каким-то образом надо убедить их и руководство General Motors уделить этому максимум внимания. Мы будем работать в этом направлении.

Совместное заявление о Ле-Мане, сделанное ACO и IMSA нас очень порадовало! Ле-Ман всегда остаётся вершиной. Надеюсь, это станет ещё одним аргументом на переговорах с деловыми партнёрами и автопроизводителями.

Если мы сможем регулярно демонстрировать, что умеем добиваться побед в гонках на выносливость, это будет именно то, чего они хотят. Кроме того, среди моих партнёров есть компании с глобальными интересами, и они стремятся выступать в гонках на других рынках».