Риккардо: В 2019-м пришлось приучать себя к дисциплине

В прошлом сезоне борьба за позиции в средней группе команд была невероятно плотной, и Даниэль Риккардо осознал это на собственном примере. Гонщик Renault рассказал, что в 2019-м ему пришлось приучать себя к дисциплине, чтобы выжимать из машины максимум.

Даниэль Риккардо: «В прошлом сезоне особенности нашей машины приучили меня к дисциплине. Раньше я всегда старался выжать максимум из машины как на коротком, так и на длинном отрезке, но в Renault понял, что иногда лучше дождаться правильного момента для атаки. Для этого необходимо было выработать дисциплину, и опыт помог мне в этом.

Легко перестараться в попытке отыграть десятую секунду. В результате ты не отыгрываешь, а проигрываешь эту десятую. Важно всегда сохранять спокойствие. Такой подход практически не отличается от того, что я использовал в прошлом, когда я старался всегда выжимать максимум из машины. Однако мне было важно понять, что бывает, если перестараться.

Машина средней группы не такая эффективная, как у лидеров, поэтому если перестараться, то машина начнёт скользить, и ты не только потеряешь больше времени, но и перегреешь шины. В средней группе ошибки обходятся дороже».