Новое на сайте

еще
Вторник, 28 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортРиккардо: В 2019-м пришлось приучать себя к дисциплине
Автоспорт

Риккардо: В 2019-м пришлось приучать себя к дисциплине

AdminНет комментариев
Добавлено

В прошлом сезоне борьба за позиции в средней группе команд была невероятно плотной, и Даниэль Риккардо осознал это на собственном примере. Гонщик Renault рассказал, что в 2019-м ему пришлось приучать себя к дисциплине, чтобы выжимать из машины максимум.

Даниэль Риккардо: «В прошлом сезоне особенности нашей машины приучили меня к дисциплине. Раньше я всегда старался выжать максимум из машины как на коротком, так и на длинном отрезке, но в Renault понял, что иногда лучше дождаться правильного момента для атаки. Для этого необходимо было выработать дисциплину, и опыт помог мне в этом.

Читайте также:  Марк Хьюз о том, когда напарников лучше не сравнивать

Легко перестараться в попытке отыграть десятую секунду. В результате ты не отыгрываешь, а проигрываешь эту десятую. Важно всегда сохранять спокойствие. Такой подход практически не отличается от того, что я использовал в прошлом, когда я старался всегда выжимать максимум из машины. Однако мне было важно понять, что бывает, если перестараться.

Машина средней группы не такая эффективная, как у лидеров, поэтому если перестараться, то машина начнёт скользить, и ты не только потеряешь больше времени, но и перегреешь шины. В средней группе ошибки обходятся дороже».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

десять + четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
В Red Bull Racing проводят съёмочный день в Зандфорте

Роман Грожан защищает современные технологии

Семья Ники Лауды вернёт акции Mercedes

Команды отказались от группового фото перед тестами

Пэт Фрай приступит к работе в Renault в феврале

Закрыть