Роман Грожан защищает современные технологии

Формула 1 всегда была площадкой для испытаний инновационных решений, однако порой звучат опасения, что сложность современных технологий – это не то, что привлекает болельщиков. Но Роман Грожан так не считает.

Роман Грожан: «Формула 1 – вершина автоспорта. Когда добиваешься высот в любом деле, не только в спорте, всегда приходится нелегко. В Формулу 1 должны попадать только лучшие гонщики. У нас самые быстрые и сложные в управлении машины. Иногда они кажутся слишком сложными, но Формула 1 должна оставаться лабораторией для испытаний решений, которые в будущем могут использоваться на серийных машинах».

Примерно о том же в минувший уик-энд говорил и президент FIA Жан Тодт на встрече с журналистами в Пресс-клубе Монако, также затронув более чем актуальную экологическую тему: «Гонки должны быть лабораторией для современных технологии и их рекламной витриной. Формула 1 взяла курс на достижение углеродной нейтральности к 2030 году, но я надеюсь, что мы поставим перед собой ещё более амбициозные задачи…»