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Автоспорт

Семья Ники Лауды вернёт акции Mercedes

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Занимая должность неисполнительного директора Mercedes F1, Ники Лауда владел 10% акций команды, и после его смерти ходили разные слухи о судьбе этого актива. Но, по словам его старшего сына Матиаса, эти ценные бумаги будут возвращены Mercedes.

«Ещё несколько лет назад было решено, что акции Ники вернутся к Mercedes в течение 2020 года. Они не переходят семьям, а просто возвращаются в Штутгарт, – объяснил 38-летний Матиас, также профессиональный гонщик, выступающий в чемпионате WEC. – Я каждое утро просыпаюсь с мыслями об отце. Мне сложно поверить, что его больше нет рядом. Это чувство знакомо любому, кто терял родителей. Прошло восемь месяцев со дня смерти отца, но я стараюсь думать, что жизнь продолжается.

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Автоспорт и Формула 1 были для Ники всем. Он завоевал три титула и даже вернулся в гонки после той ужасной аварии, после которой получил серьёзные ожоги. Кроме того, он был успешным предпринимателем и использовал свой опыт, когда получил эту прекрасную работу в команде Mercedes».

Источник:www.f1news.ru
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