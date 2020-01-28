В Red Bull Racing проводят съёмочный день в Зандфорте

Сегодня в Зандфорте в Red Bull Racing снимают видеоролик для рекламы Гран При Нидерландов, который пройдёт 2 мая. Любопытно, что на съёмки пригласили болельщиков в роли статистов.

По графику около 9 утра Макс Ферстаппен и Александер Элбон должны были проехать пару кругов по трассе, затем команда должна была отдельно снять болельщиков в 8, 9 и 10 поворотах, а так же конкурс Pitstop Challenge.

Несмотря на дождливую и ветреную погоду, на трассу приехали несколько десятков болельщиков. Гонщики прибыли на трассу в 8:15 и встретились со зрителями, но из-за плохой погоды и механических неполадок около часа назад съемки видео пришлось прервать.