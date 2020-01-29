Новое на сайте

еще
Среда, 29 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортФ2: Гуан Ю Чжоу останется в UNI-Virtuosi
Автоспорт

Ф2: Гуан Ю Чжоу останется в UNI-Virtuosi

AdminНет комментариев
Добавлено

Гонщик молодёжной программы Renault Гуан Ю Чжоу продолжит выступать в UNI-Virtuosi в Формуле 2. В прошлом году китайский гонщик завоевал поул и пять раз поднимался на подиум, закончил сезон на седьмом месте и стал в итоге лучшим дебютантом.

Гуан Ю Чжоу: «Моим приоритетом всегда было продлить контракт с UNI-Virtuosi. В прошлом году я впервые работал с этой командой, впервые пилотировал машину Формулы 2 на шинах Pirelli. Мне очень приятно стать лучшим дебютантом. Это показывает, что у команды огромный потенциал, и мы отлично работали вместе.

Читайте также:  В Pirelli подтвердили выбор шин для Гран При Бразилии

Мне пришлось нелегко в дебютном сезоне, но команда мне помогала на трассе и на базе. Мы много работали, и я глубоко ей благодарен за прошлый сезон. С нетерпением жду нового сезона и надеюсь подняться на подиум.

Я очень рад продолжить сотрудничество с Renault и остаться слушателем Академии Renault Sport. По-моему, первый год нашей работы получился очень успешным: они помогли мне в Формуле 2, давали информацию о каждой трассе и условиях. Мне пригодились тесты R.S. 17 и работа на симуляторе – именно поэтому мы верим друг в друга, и я очень доволен нашим партнёрством».

Читайте также:  Карлос Сайнс-старший: Ситуация была опасной

Энди Роч, руководитель команды: «В прошлом году Гуан Ю Чжоу сразу влился в команду, нам понравилось его отношение к работе. Его результаты за рулём говорят сами за себя, поэтому мы хотели продлить контракт с самым быстрым дебютантом прошлого сезона.

Контракты с Гуаном Ю Чжоу и Каллумом Айлоттом – отличное начало сезона. Они хорошо поработали на прошлогодних тестах в Абу-Даби. Собранная тогда информация пригодится нам в этом году, когда Формула 2 переходит на 18-дюймовые колёса. У нас сильные гонщики, и мы надеемся, что в этом году снова поборемся за позиции в лидирующей группе».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре × четыре =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
В Haas назвали точное время презентации VF-20

В Mercedes запустили двигатель на новой машине

Девять советов от Ландо Норриса

Дэвид Уорнер – главный конструктор Williams

Риккардо: В 2019-м пришлось приучать себя к дисциплине

Закрыть