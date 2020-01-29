Ф2: Гуан Ю Чжоу останется в UNI-Virtuosi

Гонщик молодёжной программы Renault Гуан Ю Чжоу продолжит выступать в UNI-Virtuosi в Формуле 2. В прошлом году китайский гонщик завоевал поул и пять раз поднимался на подиум, закончил сезон на седьмом месте и стал в итоге лучшим дебютантом.

Гуан Ю Чжоу: «Моим приоритетом всегда было продлить контракт с UNI-Virtuosi. В прошлом году я впервые работал с этой командой, впервые пилотировал машину Формулы 2 на шинах Pirelli. Мне очень приятно стать лучшим дебютантом. Это показывает, что у команды огромный потенциал, и мы отлично работали вместе.

Мне пришлось нелегко в дебютном сезоне, но команда мне помогала на трассе и на базе. Мы много работали, и я глубоко ей благодарен за прошлый сезон. С нетерпением жду нового сезона и надеюсь подняться на подиум.

Я очень рад продолжить сотрудничество с Renault и остаться слушателем Академии Renault Sport. По-моему, первый год нашей работы получился очень успешным: они помогли мне в Формуле 2, давали информацию о каждой трассе и условиях. Мне пригодились тесты R.S. 17 и работа на симуляторе – именно поэтому мы верим друг в друга, и я очень доволен нашим партнёрством».

Энди Роч, руководитель команды: «В прошлом году Гуан Ю Чжоу сразу влился в команду, нам понравилось его отношение к работе. Его результаты за рулём говорят сами за себя, поэтому мы хотели продлить контракт с самым быстрым дебютантом прошлого сезона.

Контракты с Гуаном Ю Чжоу и Каллумом Айлоттом – отличное начало сезона. Они хорошо поработали на прошлогодних тестах в Абу-Даби. Собранная тогда информация пригодится нам в этом году, когда Формула 2 переходит на 18-дюймовые колёса. У нас сильные гонщики, и мы надеемся, что в этом году снова поборемся за позиции в лидирующей группе».