Новое на сайте

еще
Среда, 29 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортОбъявлен состав Академии Renault Sport
Автоспорт

Объявлен состав Академии Renault Sport

AdminНет комментариев
Добавлено

В Renault объявили состав участников своей гоночной Академии. В 2020-м к Максу Фьютреллу, Кристиану Лундгарду, Гуан Ю Чжоу и Чао Коллету присоединились двое новых участников Академии Renault Sport – Оскар Пиастри и 15-летний победитель французской Формулы 4 прошлого сезона Адриен Давид.

Сирил Абитебул, управляющий директор Renault Sport Racing: «Наша Академия каждый год продолжает расти. Теперь мы хотим, чтобы программа вышла на новый уровень, поэтому цель – выиграть чемпионат в 2020-м.

Читайте также:  Грожан: Самый сложный момент? Инцидент в Баку в 2018-м

Академия была запущена в 2016 году с долгосрочной целью подготовить гонщиков к выступлению в Формуле 1. Учитывая талант пилотов, входящих в Академию, мы уверены, что вскоре добьёмся этой цели. У нас есть всё необходимое для этого.

Если говорить о глобальной ситуации, то мне приятно видеть, что Renault поддерживает местных гонщиков на локальных рынках. Я очень горжусь нашей программой и с нетерпением жду успехов на трассе».

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

три × 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Ф2: Гуан Ю Чжоу останется в UNI-Virtuosi

В Haas назвали точное время презентации VF-20

В Mercedes запустили двигатель на новой машине

Девять советов от Ландо Норриса

Дэвид Уорнер – главный конструктор Williams

Закрыть