Объявлен состав Академии Renault Sport

В Renault объявили состав участников своей гоночной Академии. В 2020-м к Максу Фьютреллу, Кристиану Лундгарду, Гуан Ю Чжоу и Чао Коллету присоединились двое новых участников Академии Renault Sport – Оскар Пиастри и 15-летний победитель французской Формулы 4 прошлого сезона Адриен Давид.

Сирил Абитебул, управляющий директор Renault Sport Racing: «Наша Академия каждый год продолжает расти. Теперь мы хотим, чтобы программа вышла на новый уровень, поэтому цель – выиграть чемпионат в 2020-м.

Академия была запущена в 2016 году с долгосрочной целью подготовить гонщиков к выступлению в Формуле 1. Учитывая талант пилотов, входящих в Академию, мы уверены, что вскоре добьёмся этой цели. У нас есть всё необходимое для этого.

Если говорить о глобальной ситуации, то мне приятно видеть, что Renault поддерживает местных гонщиков на локальных рынках. Я очень горжусь нашей программой и с нетерпением жду успехов на трассе».