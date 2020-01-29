Опубликовано расписание сессий Гран При Японии

В начале января в FOM опубликовали время начала сессий по ходу гоночных уик-эндов в сезоне 2020 года за одним исключением – расписание Гран При Японии обещали назвать в ближайшие недели.

Как и было обещано, организаторы опубликовали время начала тренировок, квалификации и гонки на японский этап чемпионата, который пройдёт с 9 по 11 октября.

Первая сессия пятничных свободных заездов начнётся в 5 утра по московскому времени, вторая тренировка – в 9 часов утра. Субботняя тренировка запланирована на 6 утра по московскому времени, а квалификация – на 9 утра. Гонка стартует в воскресенье в 7.10 по московскому времени.