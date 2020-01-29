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Автоспорт

В феврале в Mercedes определятся с планами на 2021-й

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Контракт Mercedes на участие в Формуле 1 истекает в конце 2020 года. Как удалось выяснить Autocar, 12 февраля состоится заседание Совета директоров, на котором будет принято решение – продолжит команда выступать в чемпионате после 2020-го или объявит об уходе.

Вариант с уходом Mercedes не кажется таким уж невероятным. Компания Daimler находится под прессингом из-за снижения прибыли и планирует уволить более десяти тысяч сотрудников в рамках плана по экономии. Прекращение выступлений заводской команды в Формуле 1 поможет концерну существенно сократить расходы.

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Если Совет директоров решит уйти из Формулы 1, то это будет касаться только заводской команды – компания останется в чемпионате в роли поставщика силовых установок, поскольку у Mercedes уже заключены контракты на поставку моторов с McLaren, Racing Point и Williams, причём последний рассчитан и вовсе до 2025 года.

Источники сообщают, что в случае ухода заводской команды из чемпионата, её нынешний руководитель Тото Вольфф может стать бизнес-партнёром Лоуренса Стролла в его проекте Racing Point. Более того, учитывая планы Стролла по покупке Aston Martin, не исключено, что если стороны договорятся, бывшая заводская команда Mercedes продолжит участие в чемпионате в 2021-м под брендом Aston Martin. Впрочем, британский производитель суперкаров уже отказался от комментариев на эту тему.

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В случае ухода Mercedes из Формулы 1, повышаются шансы на переход Льюиса Хэмилтона в Ferrari на место Себастьяна Феттеля. Мы уже приводили слова Хельмута Марко, который заявил, что только в Скудерии готовы удовлетворить финансовые аппетиты Льюиса.

Источник:www.f1news.ru
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