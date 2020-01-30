Боттас потренировался на бывшей трассе в Аделаиде

В продолжение темы подготовки к сезону стоит упомянуть о том, что Валттери Боттас принял участие в велогонке по улицам австралийского города Аделаида, где в своё время (до 1995 года включительно) 11 раз проходил национальный Гран При.

На своей странице в Instagram Валттери опубликовал подборку фотографий, сделанных в Австралии в минувший уик-энд, и сопроводил их таким комментарием:

«Никогда не думал, что мне когда-нибудь доведётся выступать на трассе в Аделаиде, да ещё на велосипеде! На нём я по-прежнему медленный, как черепаха, но это был классный опыт – впервые проехать такую гонку и заодно провести ещё одну хорошую тренировку. В плане физической подготовки этот период межсезонья был одним из лучших на моей памяти, если говорить о количественной и качественной стороне процесса».

Но финские таблоиды обратили внимание на другой момент, связанный с очередным визитом Боттаса на Зелёный континент: на родине гонщика продолжают судачить о его новой избраннице, профессиональной велосипедистке Тиффани Кромвелл.

Ещё в январе в австралийской прессе появились сообщения о том, что гонщик Mercedes провёл несколько дней на острове Тасмания в компании с Кромвелл, однако Валттери отказался это комментировать.

«Это моё личное дело, о котором я не собираюсь ничего говорить, – заявил гонщик. – О чём-то я готов рассказывать, но какие-то вещи хотел бы оставить при себе».

Боттас объявил о разводе с Эмилией Пиккарайнен в конце ноября, но теперь готов делиться в социальных сетях фотографиями, на которых мы видим его вместе с новой подругой, которая, кстати, тоже участвовала в гонке в Аделаиде. Судя по всему, пара счастлива.

Возможно, есть косвенная связь между появлением этих фото и тем фактом, что официальное решение о разводе с бывшей супругой финские судебные инстанции приняли только 2 января, а на прошлой неделе стало известно, что она вернула себе девичью фамилию.