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Четверг, 30 января, 2020
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Автоспорт

Каллениус: Mercedes не планирует уходить

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Председатель совета директоров Daimler AG и глава Mercedes-Benz Cars Ола Каллениус заявил, что в компании не планируют уход заводской команды из Формулы 1 после 2020 года.

Каллениус опроверг разговоры о том, что на совете директоров Daimler в феврале будет обсуждаться будущее заводской команды.

«Это неправда», – сказал Келлениус на ежегодном приёме немецкой автомобильной промышленности в Берлине, когда его спросили, планирует ли Mercedes покинуть Формулу 1.

Источник:www.f1news.ru
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