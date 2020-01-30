Каллениус: Mercedes не планирует уходить

Председатель совета директоров Daimler AG и глава Mercedes-Benz Cars Ола Каллениус заявил, что в компании не планируют уход заводской команды из Формулы 1 после 2020 года.

Каллениус опроверг разговоры о том, что на совете директоров Daimler в феврале будет обсуждаться будущее заводской команды.

«Это неправда», – сказал Келлениус на ежегодном приёме немецкой автомобильной промышленности в Берлине, когда его спросили, планирует ли Mercedes покинуть Формулу 1.